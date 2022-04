Flixbus, pullman in fiamme sulla A14: i passeggeri fuggono in autostrada

Terrore tra i passeggeri di Flixbus: il pullman ha preso fuoco sull'autostrada A14 poco prima dello svincolo di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Nessun ferito segnalato, ma sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio che ha avvolto il mezzo.

I passeggeri si sono allontanati dal pullman, che ha accostato su un lato della carreggiata nord, quella che va verso Pescara.

AUTOSTRADA CHIUSA PER IL MEZZO FLIXIBUS IN FIAMME

Soltanto dopo le 17, sull'autostrada A14 Bologna - Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Andria e Canosa, in direzione Pescara, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un pullman in fiamme al km 610,5. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico transita attraverso una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e non si registrano turbative alla circolazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 19:31

