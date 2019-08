Flavio Briatore denuncia: «Olbia-Milano 2 adulti e 1 bambino a 1.580 euro. Ecco perché la Sardegna è vuota»

Martedì 13 Agosto 2019, 16:11

«#easyjet2 adulti e 1 bambino......vi sembra normale 55 min di volo con la stessa cifra vai a ny e poi ci lamentiamo che la Sardegna é vuota». Così esordiscein un post supolemizzando contro la compagnia aerea che propone dei biglietti a un costo decisamente alto. Le sue parole però non sono piaciute ai followers che hanno replicato.Molti hanno accusato Briatore di fare una denuncia poco sensata, visti i prezzi molto alti dei suoi locali. Inoltre molti obiettano il fatto che non dovrebbe certo essere lui a lamentarsi di prezzi così alti per i voli, potendo permettersi di pagarli senza grossi problemi. Se c'è chi ha attaccato l'imprenditore, c'è anche chi ha preso le sue difese e sposato la sua denuncia. Diversi sardi hanno dato ragione alle sue parole, spiegando come spesso, anche per un residente, viaggiare sia decisamente troppo caro.«Finalmente qualcuno che parla di questo fatto abbastanza grave... per noi sardi è impossibile uscire dalla nostra terra con pochi soldi», scrive un utente ma c'è anche chi sottolinea il caro traghetti. Briatore però non ha replicato alle polemiche, limitandosi solo a mostrare i biglietti.