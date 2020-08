Coronavirus, Flavio Britatore: le condizioni di salute: «E' stabiile, ma rimane sotto controllo»

«Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore»: è quanto si legge in una nota dello staff di Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. «Il presente comunicato per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza , si è recato all'Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L'imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico», spiega la nota. Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 16:13

