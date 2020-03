Flash-mob dai balconi di martedì 18 marzo: appuntamento alle 18. Come partecipare: "Felicità'"

i

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 17:38

Continuanosui balconi. In questo periodo di quarantena dovuta alla popolazione continua a desiderare di sentirsi vicina attraverso canti e applausi daiche danno lo stesso calore di un abbraccio, proprio in questi giorni quando le autorità invitano a limitare ogni tipo di contatto per evitare contagi. Oggila nazione si unirà per la canzoneLa canzone "Felicità" è stata presentata al Festival di Sanremo 1982 e classificata al secondo posto. È uno dei dischi più venduti della carriera di Al Bano e Romina, arrivato in quarta posizione in Italia ed in diciassettesima in Germania Ovest rimanendovi in classifica per 21 settimane. Ecco il testo:È tenersi per mano andare lontano, la felicitàE il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicitàÈ restare vicini come bambini, la felicitàFelicitàFelicitàÈ un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che vaÈ la pioggia che scende dietro le tende, la felicitàÈ abbassare la luce per fare pace, la felicitàFelicitàFelicitàÈ un bicchiere di vino con un panino, la felicitàÈ lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicitàÈ cantare a due voci quanto mi piaci, la felicitàFelicitàSenti nell'aria c'è giaLa nostra canzone d'amore che vaCome un pensiero che sa di felicitàSenti nell'aria c'è giàUn raggio di sole più caldo che vaCome un sorriso che sa di felicitàFelicitàE una sera a sorpresa la luce accesa e la radio che vaE'un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicitàE una telefonata non aspettata, la felicitàFelicitàFelicitàÈ una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicitàÈ una mano sul cuore piena d'amore, la felicitàÈ aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicitàFelicitàSenti nell'aria c'è giàLa nostra canzone d'amore che vaCome un pensiero che sa di felicitàSenti nell'aria c'è giàUn raggio di sole più caldo che vaCome un sorriso che sa di felicità