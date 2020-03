Flash-mob dai balconi di lunedì 16 marzo: appuntamento alle 18. Come partecipare

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 18:24

La voglia degli italiani di affacciarsi aie cantare per sentirsi tutti un po' più vicini mentre ognuno è costretto a restare in casa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus non si ferma. Dopo un weekend che ha visto un'altissima partecipazione ai flash-mob da Nord a Sud, la nuova settimana comincia con l'La canzone scelta per oggi è, di. Un grande classico conosciuto da tutti gli italiani, ma di cui alleghiamo il testo completo:Penso che un sogno così non ritorni mai piùMi dipingevo le mani e la faccia di bluPoi d'improvviso venivo dal vento rapitoE incominciavo a volare nel cielo infinitoVolare oh, ohCantare oh, ohNel blu dipinto di bluFelice di stare lassùE volavo, volavo felice più in alto del soleEd ancora più suMentre il mondo pian piano spariva lontano laggiùUna musica dolce suonava soltanto per meVolare oh, ohCantare oh, ohNel blu dipinto di bluFelice di stare lassùMa tutti i sogni nell'alba svaniscon perchéQuando tramonta la luna li porta con séMa io continuo a sognare negli occhi tuoi belliChe sono blu come un cielo trapunto di stelleVolare oh, ohCantare oh, ohNel blu degli occhi tuoi bluFelice di stare quaggiùE continuo a volare felice più in alto del soleEd ancora più suMentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi bluLa tua voce è una musica dolce che suona per meVolare oh, ohCantare oh, ohNel blu degli occhi tuoi bluFelice di stare quaggiùNel blu degli occhi tuoi bluFelice di stare quaggiùCon te