Dall'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino un nuovo servizio dedicato ai crocieristi che sbarcano a Civitavecchia. E' partito il progetto pilota, grazie al quale i passeggeri che hanno acquistato un pacchetto “fly&cruise” con volo di rientro Alitaliapotranno effettuare direttamente nel terminal crociere di Civitavecchia il check-in e la consegna bagagli.L’obiettivo di questo progetto, la cui fase pilota è partita in questo mese di settembre, è quello di rendere ancora più rapide e agevoli le procedure tra il porto crociere di Civitavecchia e l’aeroporto di Fiumicino.Il nuovo servizio speciale di Alitalia e Costa Crociere, disponibile per i crocieristi che sbarcano a Civitavecchia è stato realizzato in collaborazione con l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) Lazio e Abruzzo, Roma Cruise Terminal e Aeroporti di Roma.Il servizio si rivolge agli ospiti di Costa Diadema, che ogni venerdì sbarcano a Civitavecchia al termine della loro crociera di una settimana. Gli ospiti che hanno acquistato un pacchettocon volo di rientro Alitalia in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino