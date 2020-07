Autonomi e partite Iva, Castelli: «Dal 2021 addio acconti-saldi, si paga per cassa»

Fisco e tasse, Laura Castelli annuncia novità « per circa 4 milioni di contribuenti » tra autonomi, professionisti e partite Iva che ogni anno vivono con preoccupazione il periodo delle scadenze. Questo il testo del post pubblicato su Facebook: «Come Ministero dell'Economia e Agenzia delle Entrate ci abbiamo lavorato per qualche mese e ora siamo pronti a dire addio all'attuale sistema di acconti e saldi, ormai obsoleto, per sostituirlo con uno più semplice ed immediato. Obiettivo 1 gennaio 2021».







« Il progetto prevede il passaggio ad un sistema di pagamento basato sugli incassi e le spese effettive. Un metodo di cassa insomma. In questo modo non ci si dovrà più preoccupare di accantonare una somma per le imposte dell'anno successivo che ancora non si sa come andrà, ma si pagheranno le tasse solo su quanto GIà già effettivamente guadagnato». Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 14:42

