Terremoto, scossa a Firenze: paura e gente in strada

Alle ore 14:36 di oggi è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Ingv una scossa di terremoto di magnitudo 2,2 a profondità di 8 km, con epicentro nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). La scossa è stata avvertita dalla popolazione, non si registrano danni a persone o cose. La paura è stata comunque tanta e molta gente si è riversata in strada. Sono in corso le verifiche da parte della sala operativa della protezione civile della Città metropolitana di Firenze in collaborazione con le altre sale operative istituzionali.

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..