Bambino di 3 anni ricoverato per meningite

Sabato 28 Dicembre 2019, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di soli tre anni è ricoverato all'ospedaledi Firenze. Il piccolo, originario della Versilia, avrebbe contratto la meningite di tipo B. Già avviata la procedura di profilassi per i suoi compagni d'asilo. Si tratta del quattordicesimo caso diin Toscana nel corso del 2019.Ieri, venerdì 27 dicembre, i genitori hanno portato il figlio di 3 anni all'Ospedale Versilia per alcuni malesseri. Dopo i primi controlli, i medici hanno deciso di trasferirlo all'ospedale pediatrico Meyer, nel capoluogo toscano. Il piccolo avrebbe contratto ladi tipo B. Le condizioni del bambino sarebbero al momento stabili.La notizia arriva a 24 ore di distanza da un episodio analogo. Infatti, un bambino di 13 anni era stato ricoverato al Meyer sempre per un caso di meningite di tipo B. Ilera da pochi giorni rientrato a casa da un viaggio in Marocco con la famiglia. La profilassi, in questo caso, si è estesa anche ai passeggeri dei voli che l'adolescente ha preso per andare in vacanza.Quello del bambino versiliese è ilcaso di meningite registrato quest'anno nella regione. Inè stata introdotta gratuitamente la vaccinazione contro il meningococco di tipo B a partire dai nati del 2014. Quella contro il meningococco C è invece gratuita e garantita fino al compimento dei 20 anni.