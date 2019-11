Firenze Marathon, insulti choc ai podisti sui cartelli in città FOTO

La F2019 si correrà. Ma già ora sono comparsi insulti ai podisti sui cartelli di avviso posizionati in città dall'amministrazione comunale per avvisare dei disagi al traffico per la chiusura delle strade. "Andate a correre nei boschi, maledetti podisti".Questa la scritta comparsa in uno dei tantipiazzati dal comune lungo il percorso in cui si fa notare che domenica 24 ci saranno possibili disagi e deviazioni alla circolazione stradale per consentire il transito alle migliaia di maratoneti in arrivo da tutto il mondo per correre una delle maratone più belle in assoluto come percorso e paesaggio. Evidentemente qualcuno non l'ha presa bene e ha pensato di insultare via volantino i runner. Una frase decisamente poco elegante e che l'ignoto automobilista fumantino poteva risparmiarsi. Non è la prima volta che accade . Anche in altre maratone e in altre città era successo che i cartelli di pre avviso della corsa fossero imbrattato da alcuni cittadini anti runner. Una "moda" incivile che sarebbe il caso di evitare.