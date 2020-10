Firenze, grave incidente stradale: bimbo di 2 anni in fin di vita

Un bambino di due anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Meyer di Firenze a seguito di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Pegalo (Firenze), in via Forlivese. Il piccolo, in prognosi riservata, che secondo quanto appreso sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato nel nosocomio pediatrico con l'elisoccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 22:45

