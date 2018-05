Firenze, inaugurato oggi il Pdays 2018 alla Stazione Leopolda

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato inaugurato oggi a Firenze Pdays 2018, l’evento organizzato da AIPARK - Associazione italiana operatori sosta e mobilità. La Stazione Leopolda torna a ospitare anche la seconda edizione della manifestazione dedicata al tema della mobilità urbana.A dare il via alla due giorni di dibattito, dopo le parole di saluto del presidente AIPARK, Massimo Vernetti, sono intervenuti il presidente EPA-European Parking Association, Laurence A. Bannerman, il presidente di Asstra-Associazione trasporti, Massimo Roncucci, e il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, che ha sottolineato l’importanza della sosta gestita in risposta alla crescente domanda di mobilità, oltre a ribadire la necessità di sinergia tra pubblico e privato per la pianificazione di nuovi modelli di circolazione urbana e gestione dello spazio pubblico.La mattinata di lavori è quindi proseguita con una sessione dedicata alle nuove tecnologie e le città del futuro e con un tavolo di confronto tra le città di Barcellona, Copenaghen, Lisbona e Milano, best practice europee prese in esame circa il contributo che la sosta può offrire sia nei piani della mobilità, sia per le risorse economiche generate.Presenti con i loro stand 24 aziende del settore, produttrici di soluzioni, tecnologie e servizi innovativi per il settore. Pdays 2018 ha ottenuto il patrocinio di Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Comune di Firenze, Epa, Aci, Anci, Asstra, Legambiente, Confcommercio Mobilità e Fiaba.