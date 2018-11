Fiorentina-Roma, come vederla in tv e diretta streaming

FIORENTINA-ROMA COME VEDERLA IN TELEVISIONE

FIORENTINA-ROMA IN DIRETTA STREAMING GRATIS

FIORENTINA-ROMA IN DIRETTA STREAMING E RADIO

Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' una delle partite più attese di questa giornata di Serie A. Stiamo parlando dell''anticipo del sabatoche potrete seguire. Oltre che sulle pagine di Leggo.it e in radio. Infatti la partita che si giocherà al Franchi alle 18.00 tra viola e giallorossi, rappresenta probabilmente una sorta di spareggio per la corsa alla Champions League. Le due squadre arrivano a questo incontro umori diversi. Infatti, la Roma è reduce dal pareggio agrodolce del San Paolo, mentre la Fiorentina dal pareggio contro il Torino. Comunque potrete seguire la partitasulle app come Skygo oltre che in radio,Leggi Anche >Sarà molto facile vederesu Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico di Giancarlo Marocchi; a bordocampo ci saranno Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Ricordiamo cheè un'esclusiva Sky e che quindi non sarà possibile seguirla né su Dazn, né su Mediaset Premium. Calcio d'inizio alle ore 18, con ampio pre e post partita in studio.Ovviamente è possibile vederePer chi è abbonato a Sky c'è la possibilità di vedere la partita in, l'applicazione degli abbonati alla pay-tv satellitare per seguire i programmi anche sui device lontani dalla televisione. Applicazione che funziona su tutti i vostri device: tablet, pc, o telefonino.Come sapete, potete seguire. Esatto, la vecchia e cara radio, che è free per tutti, e che potete ascoltare anche in macchina, ma anche a casa. Se non avete una radio vicino a voi, potete seguire tutto tramite il sito di, grazie al player di Rai Radio Uno.