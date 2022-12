Finti carabinieri sequestrano e derubano un imprenditore: incubo a Napoli VIDEO

Quanto sta accadendo a Napoli ha davvero dell'incredibile. Una banda di finti carabinieri si sta aggirando nel capoluogo campano che nelle ultime ore ha sequestrato e poi derubato un imprenditore. La notizia è stata resa nota dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che sui propri social predica massima attenzione.

Leggi anche > Simone Ponzoni muore a 19 anni dopo 5 giorni di agonia: era caduto dalla tromba delle scale

La vicenda

I malviventi, forse ispirati dal film di Alberto Sordi in cui fingendosi un carabiniere mette a segno un colpo in gioielleria, con la scusa di una perquisizione, indossando una pettorina falsa dei militari dell'arma, si sono introdotti nell'appartamento di un imprenditore di via Toledo a Napoli e lo hanno rapinato, minacciandolo con una pistola. Ma non finisce qui. La banda, infatti, ha convinto la vittima a salire in auto con la scusa di portarla in caserma per ulteriori accertamenti, per poi abbandonarla nella zona del cimitero di Poggioreale. Una rapina che ha fruttato ai malviventi un'ingente somma di denaro e diversi oggetti preziosi. Dopo l'accaduto, l'uomo ancora scioccato ha deciso di allertare le forze dell'ordine.

La nota dei carabinieri

Sull’accaduto i carabinieri ci tengono a precisare che il malcapitato è stato fatto salire su un’auto civile e non dell’arma e che i rapinatori non indossavano divise istituzionali, ma solamente pettorine con la scritta «carabinieri».

La denuncia social

«A Napoli si aggira una banda di finti carabinieri - scrive su Facebook Borrelli, da sempre attento ai reati commessi in Campania -. Come segnalato dal giornalista Pino Grazioli, un noto imprenditore di via Toledo, nella notte fra giovedì e venerdì, è rimasto vittima di questi banditi. Con addosso la divisa dell’Arma si sono presentati nell’abitazione con la scusa di una perquisizione. Hanno prelevato una collezione di orologi di valore e hanno letteralmente sequestrato la vittima, minacciandolo con una pistola, rilasciandolo poco dopo in una campagna a pochi passi dal cimitero di Poggioreale». Una vicenda sulla quale si indaga per risalire ai colpevoli prima che possano compiere altri reati del genere.

Finti #carabinieri sequestrano e derubano un imprenditore: incubo a Napoli https://t.co/wYkWuA6mBQ — Leggo (@leggoit) December 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA