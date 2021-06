Ristoratore commenta un piatto di finocchi e Facebook lo censura: «Incitamento all'odio»

Scrive una recensione a un piatto di finocchi e Facebook lo censura. Un ristoratore della provincia di Bologna, Daniele Voltini, è stato censurato per aver commentato la foto di un piatto di finocchi gratinati postata sul social da un suo collega. «Ma proprio i finocchi dovevi prendere come esempio?», queste le parole del ristoratore che gli sono costati il ban.

Secondo Facebook il commento in questione violerebbe gli standard in materia di incitamento all'odio. Voltini, stupito, ha pubblicato il messaggio del social, scrivendo: «In risposta ad un commento in cui si parlava di finocchi (la verdura), Fb ha pensato bene di bloccare il mio commento (riferito sempre alla verdura). Questa è la libertà a cui tanto anelate? Meditate gente, meditate». A quel punto ha portato avanti la sua battaglia e ha vinto.

Il social infatti ha chiesto scusa e ha rimosso la censura: «Il tuo commento è di nuovo visibile su Facebook. Ci scusiamo per l'errore. Abbiamo analizzato di nuovo il tuo commento e stabilito che rispetta i nostri standard della community».Il messaggio è stato condiviso con orgoglio da Voltini che ironicamente ha replicato: «Dopo lungo tempo Fb si è ricreduto. Posso parlare di finocchi gratinati»

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 17:34

