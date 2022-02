Fine vita, la parola passa alla Camera

Il giorno dopo il no della Corte costituzionale al referendum sull'eutanasia, si accende lo scontro politico tra le opposte fazioni. In prima fila contro la legge sulla dolce morte il Vaticano che, attraverso un intervento del dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ricorda come «il suicidio medicalmente assistito e l'eutanasia non sono forme di solidarietà sociale né di carità cristiana e la loro promozione non costituisce una diffusione della cultura della cura sanitaria o della pietà umana».



Intanto in Parlamento si prova a dare una risposta legislativa all'istanza referendaria. «Domani pomeriggio alla Camera proseguirà l'esame della proposta di legge sul fine vita - ricorda il presidente della Camera, Roberto Fico - Si inizieranno a votare gli emendamenti al provvedimento. Bisogna andare fino in fondo, perché il Parlamento ha il dovere morale e politico di approvare una legge che il Paese attende. Come rappresentanti dei cittadini dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, dando priorità anche a temi su cui non sempre è facile trovare una sintesi».



Ma Marco Cappato (Associazione Coscioni), tra i promotori del referendum sull'eutanasia, rimane scettico: «Il Parlamento non ha al proprio interno il consenso per andare avanti nella direzione dell'espansione dei diritti individuali. Se la maggioranza in Aula non c'è e non si consente di fare il referendum rimane la disobbedienza civile e la lotta dei singoli malati che stanno aprendo la strada ai diritti nel nostro Paese».

