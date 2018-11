Finanziere uccide la moglie e la cognata in cartoleria, poi si suicida

Milano, incidente in metro rossa: feriti alla fermata Uruguay. Frenata per una donna sui binari

È morto l'uomo responsabile del duplice omicidio avvenuto in una cartolibreria di Vairano Patenora, in via Roma. Si trattava di un maresciallo della Gdf di 52 anni in servizio al Comando Provinciale di Napoli. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il militare è entrato nel negozio, di proprietà della moglie, e ha ucciso quest'ultima e la sorella; il finanziere ha fatto fuoco anche verso i suoceri, che sono rimasti feriti.Ha quindi rivolto l'arma verso di sé: inizialmente era rimasto ferito gravemente ed era stato ricoverato in ospedale, dove è però poi deceduto. La tragedia sembra sia avvenuto per precedenti liti tra l'uomo, la moglie e i familiari di quest'ultima; ai carabinieri non risultano comunque denunce a carico del 52enne finanziere. La coppia aveva due figli.