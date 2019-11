Finanziere cade e muore in moto mentre va al lavoro: un bullone sfonda il casco

Sarebbe un bullone che gli ha spaccato il casco la causa della morte dii, 54 anni, padre di tre figli, avvenuta ieri a. Come ogni mattina, scrive Alessandra Di Filippo su Il Messaggero, il finanziere si stava recando a lavoro nella sede del comando provinciale delle Fiamme Gialle, quando improvvisamente percorrendo l'asse attrezzato,sulla sopraelevata che conduce al porto, ha perso il controllo della sua moto: una Suzuki R 600, finendo a terra e poi con tutto il corpo contro il guardrail.LEGGI ANCHE > Massacrata di botte e uccisa nel suo Bed&Breakfast a Capoverde A non lasciargli scampo, un, provocandogli una lesione al cranio. Il pm Rosangela Di Stefano ha già disposto l'autopsia, in programma nelle prossime ore. Si vuole capire cosa sia successo e se davvero, come tutto lascia pensare, quel bullone filettato sporgente possa aver determinato il decesso. Sul casco, evidente la presenza di un buco. Di bulloni come quelli, sotto quel guardrail, ve ne erano altri tre. Una tragedia che ripropone più che mai il problema della sicurezza dell'asse attrezzato, dove gli incidenti sono diventati all'ordine del giorno.