Scoperta choc in un campo: il cadavere semi carbonizzato di un uomo trovato tra le sterpaglie

Scoperta choc a Filottrano: il cadavere semi carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto attorno alle 17 in un campo, nella zona di Villa Santa Maria.

Sul posto si sono portati i carabinieri e due equipaggi del 118: i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo, un 60enne residente in zona, trovato tra le sterpaglie della tenuta di sua proprietà. Sono in corso accertamenti da parte dei militari: non si esclude alcuna ipotesi, anche se gli investigatori propendono per una causa accidentale o un suicidio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 21:29

