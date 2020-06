Filomena diventa nonna a 34 anni: è la più giovane di tutta la Puglia

Avere una mamma giovane è bello perché per me è come una sorella, ci raccontiamo tutto, il nostro rapporto è spettacolare, siamo amiche. So che non sarà facile affrontare tutta la situazione e le eventuali critiche non mi toccano. L’unica cosa che rimane è la tranquillità, la serenità e la famiglia unita

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A soliè ladella sua regione, la. Questa donna, infatti, è diventata nonna della piccola Noemi, avuta dalla, appena: è accaduto a San Michele Salentino (Brindisi). Nella famiglia di Filomena, dopo il 'baby-parto', si concentrano così cinque diverse generazioni in meno di 90 anni.Lo racconta la Gazzetta del Mezzogiorno: la piccolaè nata il 10 giugno scorso, rendendo così Filomena. La donna, insieme al marito Giuseppe, ha spiegato: «Nostra figlia ci ha regalato una gioia grandissima, ma anche una grande responsabilità. All'inizio era stato un fulmine a ciel sereno, perché Valeria aveva appena 14 anni quando è rimasta incinta, ma le abbiamo lasciato totale libertà e ha deciso di andare avanti con la gravidanza, anche perché siamo contrari all'aborto. Sappiamo che non mancheranno le difficoltà ma ora la gioia è troppo grande».La neo-nonna Filomena, 34 anni, ha una mamma di 52 anni, Grazia Albanese, che vive a Villa Castelli, sempre in provincia di brindisi, insieme alla madre, l'86enne Maria Venza che è diventata così la trisnonna della piccola Noemi. Intanto, la giovanissima neo-mamma, che a settembre tornerà a frequentare l'Istituto per i servizi sociali Agostinelli di Ceglie Messapica, ha invece rivelato: «».Con i suoi 34 anni, Filomena Bufano è diventata la nonna più giovane di tutta la Puglia, ma non d'Italia. Il 'primato' a livello nazionale resta quello di Ketty Marchese, una donna di Catania diventata mamma a 14 anni e nonna a 32.