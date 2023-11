Filippo Turetta, il cellulare ancora online anche se spento. La sorella di Giulia: «Lo vedo connesso su Whatsapp». Come è possibile

di Redazione web

«Vedo Filippo online su Whatsapp da quando domenica mattina gli ho scritto per sapere dove fosse mia sorella». Elena Cecchettin, sorella di Giulia, scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta, ha dichiarato in diretta a Quarto Grado di aver notato che Filippo è spesso connesso su Whatsapp. Nonostante vari tentativi di contatto, i messaggi risultano consegnati con la doppia spunta grigia, indicando che sono stati ricevuti su un dispositivo attivo e - forse - anche letti, nel caso Filippo avesse disattivato la doppia spunta blu che certifica la lettura del messaggio. La presenza online di Filippo su Whatsapp ha sollevato interrogativi sulla sua posizione e sulle comunicazioni con la famiglia di Giulia. La situazione si complica ulteriormente considerando l'indagine in corso su Filippo, ora indagato per tentato omicidio e ricercato in Europa.

Il telefono disattivato

Come Elena, anche i genitori di Filippo hanno provato a contattarlo più volte telefonicamente, ma lo smartphone risulta disattivato.

Come è possibile

Il cellulare di Filippo Turetta, il 22enne sul quale da ieri pende un mandato di cattura internazionale per il tentato omicidio di Giulia Cecchettin, risulta dunque essere ancora on line. Questo però non significa che il giovane lo abbia usato, o lo stia usando. Il telefono risulta infatti disattivato, ma proprio per ragioni di server, può ricevere messaggi anche Whattsapp. Il mittente vede semplicemente la doppia spunta grigia, conferma (come avviene per le Pec) che il server di Meta ha messo a disposizione per il messaggio al destinatario. È questa la spiegazione che l'avvocato di Filippo, Emanuele Compagno, ha dato oggi rispetto alle notizie di stampa su una presunta attività del telefono.

