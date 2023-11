Filippo Turetta, l'avvocato Emanuele Compagno e i post sessisti contro le donne: «Ragazzine vestite da p******». Nominato un secondo legale

La violenza non riguarda solo le donne ma anche gli uomini. Una serie di post suoi social network dell'avvocato Emanuele Compagno – che si occupa della difesa di Filippo Turetta, il 22enne che deve rispondere di omicidio volontario aggravato dal vincolo del legame affettivo e sequestro di persona di Giulia Cecchettin –, stanno suscitando nuove polemiche sui social network. Le sue dichiarazioni in merito al caso del 22enne arrestato in Germania dopo l'omicidio dell'ex fidanzata avevano già generato discussione: «Un ragazzo buono che le voleva bene e le faceva i biscotti», aveva detto Compagno, parlando della personalità di Filippo Turetta poco prima dell'arresto.