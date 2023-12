Filippo Turetta, la sua voce negli audio agli amici. Organizzava la laurea di Giulia pochi giorni prima di ucciderla: «Le tisane non le piacciono»

Filippo Turetta ha continuato fino all'ultimo a esercitare il controllo sulla vita di Giulia Cecchettin, nonostante non stessero più insieme da agosto. Lo faceva direttamente, con messaggi continui a lei o membri della sua famiglia (come rivelato dalla sorella Elena), ma anche indirettamente volendo organizzare la sua laurea. Laurea alla quale Giulia non è mai arrivata, uccisa pochi giorni prima. "Chi l'ha visto?" ha fatto ascoltare alcuni audio di che Turetta aveva inviato ad una chat con amici, nella quale si stavano mettendo d'accordo in vista della laurea.