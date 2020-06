Filippo e Gloria, padre e figlia morti in un incidente: un 44enne denunciato per omicidio stradale

Dopo l'incidente stradale in cui sono morti, di 47 anni, e la figliadi 11 anni, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato di libertà un motociclista di 44 anni, per omicidio stradale: sarebbe stato lui, alla guida di una moto Kawasaki, a scontrarsi frontalmente con la moto su cui viaggiavano Filippo e Gloria, lunedì a Romano d'Ezzelino (Vicenza), lungo la strada Cadorna che conduce a Cima Grappa.Padre e figlia stavano tornando a casa, in sella ad una moto Bmw guidata dall'uomo. Il 44enne, rimasto pressoché illeso, presto sarà sentito dalla Procura di Vicenza dove spiegherà nuovamente l'accaduto, rispondendo alle domande che gli verranno rivolte dal Pubblico ministero titolare delle indagini. Nel frattempo, nella caserma bassanese, l'uomo ha nominato il difensore di fiducia.