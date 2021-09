Animale attraversa la strada: cade in moto e muore. Filippo aveva 43 anni

Motociclista morto in un incidente stradale la notte scorsa ad Attimis in Friuli, ferito un secondo centauro di 33 anni. La vittima si chiamava Filippo Di Leonardo, aveva 43 anni e viveva ad Attimis da anni, benché fosse originario della Sicilia, era dipendente di una azienda edile di Povoletto. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, a Racchiuso: secondo i primi riscontri dei carabinieri a causare lo schianto sarebbe stato un animale che ha attraversato la strada d'improvviso. I soccorsi arrivati sul posto non sono riusciti a salvare la vita al centauro: un tragico destino. Un giro in moto finito in tragedia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 21:27

