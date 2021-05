Figliuolo: «Campagna vaccinale continua con focus su anziani e soggetti fragili, decessi e ricoveri in calo»

«La campagna vaccinale continua con focus su anziani e soggetti fragili, mirando a rafforzare un trend positivo che ha fatto registrare incrementi diffusi a livello nazionale, per ciò che riguarda le somministrazioni, contemporaneamente a una decisa diminuzione dei decessi e dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva. In particolare, dal 10 aprile ad oggi, si è rilevato un meno 26% di decessi, meno 34% di ricoveri ordinari e meno 31% di ricoveri in terapia intensiva». Così, a quanto si apprende, viene fatto sapere da ambienti della struttura commissariale del generale, Francesco Figliuolo.

Massima prorità a isole minori

Verrà data «massima attenzione anche alla messa in sicurezza degli abitanti delle piccole isole». Ribadisce la struttura del Commissario per l'emergenza sottolineando che una delle ipotesi sul tavolo è quella di effettuare la vaccinazione di massa nelle isole minori partendo da quelle che «possono presentare una particolare esposizione al rischio epidemiologico e che non sempre sono provviste di presidi sanitari adeguati». La questione sarà al centro di una riunione con il governo, lo stesso Figliuolo, l'Ancim, l'associazione che riunisce i comuni delle isole minori e i rappresentanti di altre isole.

