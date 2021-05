Figliuolo scatena le polemiche dopo un buffet al chiuso in ospedale: «È pericoloso, non si può»

Niente consumo di pasti al chiuso, ma la regola non sembra valere per il generale Figliuolo. Una foto, diffusa da TPI, mostra infatti il commissario Francesco Figliuolo che all'interno di un corridoio chiuso di un ospedale partecipa a un buffet con diversi invitati. Il corridoio non sembra essere troppo grande e quello che viene mostrato è a tutti gli effetti un assembramento.

Lo scenario è quello del centro emato-oncologico del Modular Hospital di Perugia, struttura inaugurata nel 2015 con tre piani di ricerca e il quarto dedicato alla sala conferenze dove il buffet si svolge. Figliuolo proprio ieri si è recato in Umbria dove si è complimentato con la governatrice Donatella Tesei per la gestione degli ultimi due mesi del piano vaccinali dopo i ritardi iniziali.

La foto non è piaciuta al web che ha notato come tutti all'interno dell'edificio, proprio perché senza mascherine per mangiare, corressero di fatto un rischio. Uno scivolone che non è piaciuto per il commissario che ha preso in mano la gestione per l'emergenza Covid in Italia. Se negli atteggiamenti alcuni hanno visto qualcosa di discutibile non si può dire lo stesso di quello che era il piano vaccinale, arrivato per la prima volta al raggiungimento dell'obiettivo delle 500 mila inoculazioni giornaliere di vaccini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 17:28

