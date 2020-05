Il figlio di Borsellino a Mondello per dirigere il commissariato

Il figlio di Paolo Borsellino , Manfredi, va a dirigere il commissariato di Mondello, a Palermo . Il vicequestore, figlio del magistrato antimafia ucciso in via D'Amelio, assume l'incarico dopo essere stato al commissariato di Cefalù.





Manfredi Borsellino torna a Palermo dove aveva già prestato servizio alla polizia postale, ai commissariati Oreto e Zisa. In ogni sede si è sempre distinto per le sue capacità di creare legami con il territorio e i cittadini.



Metterci la faccia

sin da quando con i ragazzi dell’Investigativa andava a caccia di spacciatori e rapinatori fra i vicoli di Oreto e Zisa. Quando Paolo Borsellino saltò in aria in via D’Amelio, il 12 luglio 1992, il figlio Manfredi aveva 21 anni.

Mio padre è stato magistrato - ha detto in un'intervista di qualche anno fa - mio nonno materno è stato magistrato, mio bisnonno è stato un giudice militare: una certa aria di giustizia e di legge l’ho respirata fin da bambino. Ho voluto continuare questa strada familiare, anche se con un incarico diverso, poiché credo tantissimo nei valori della giustizia e dell’onestà. Amo a dismisura la mia terra e la città in cui vivo, ho il dovere di fare di tutto per cambiarla in meglio. Indubbiamente la scelta del lavoro è stato influenzata anche dal fatto che mio padre era quasi sempre circondato da poliziotti di scorta o da carabinieri o finanzieri che lo aiutavano nell’attività investigativa, per cui sono sempre stato attratto dal lavoro svolto da questi validissimi collaboratori di mio padre

.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 19:30

», e «fare squadra», questi i motti del figlio di Borsellino