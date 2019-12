Mette a letto il figlio di 2 anni ed esce in moto: papà nei guai

VICENZA - Padre mette a letto il figlioletto di due anni ed esce di casa, in moto, standosene fuori per tre ore. Scoperto per caso, l'uomo, F.P., di 36 anni, residente a Bassano del Grappa, è stato denunciato per abbandono di minore. La mamma dove era? Al lavoro, in fabbrica, per il turno di notte.



A smascherare il padre scellerato sono stati gli agenti della polizia ferroviaria - come racconta il Giornale di Vicenza - che lo hanno fermato per un normale controllo, scoprendo però che la moro sulla quale si spostava era priva di assicurazione e la revisione era scaduta. A quel punto l'uomo ha ribattuto dicendo che aveva il bimbo a casa da solo e che lo lasciassero andare. Immediata la chiamata alla mamma che si è precipitata a casa e c'è da credere che anceh fra le mura di casa per l'uomo non finirà affatto bene. Lunedì 23 Dicembre 2019, 12:42

