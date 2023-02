Il fidanzato muore all'improvviso, lei perde l'anello di fidanzamento: il dolore di Chloe. «Aiutatemi vi prego»

di Redazione web

Ha perso l'anello che il suo giovane amore le aveva regalato per chiederla in sposa. Il suo futuro marito, Isaac Andrew Viher Johansen, appena 19 anni è morto all'improvviso, stroncato da un malore e quell'anello è andato perso appena pochi giorni fa a Belluno, dove Chloe Hocher, 21enne canadese di Calgary, viveva come ragazza alla pari. Ed ora la giovane è disperata, perché ha perso il simbolo di un amore eterno, che nel luglio di due anni prima, quando morì Isaac, aveva scambiato virtualmente con il suo innamorato che giaceva già nella bara.

Perdita importante

Una storia struggente quella raccontata da Il Gazzettino, che ha svelato tutto il dolore di questa ragazza canadese che appena pochi giorni fa, durante una passeggiata a Belluno ha perso il monile in oro giallo, che teneva attaccato al collo, appeso ad una collanina, che ad un certo punto del percorso ha ritrovato aperta e senza più l'anello appeso. Immediata la disperazione, e la ricerca metro per metro, palmo per palmo, anche con l'aiuto di un metal detector, ma nulla. Sempre più disperata, Chloe ha messo anche dei cartelli in strada: «Aiuto. La giovane vedova ha perso l’anello di fidanzamento. Darò una ricompensa».

Addolorata per l'anello

«Purtroppo alla fine della passeggiata nel parco Bologna a Belluno mi sono accorta che la collana era rotta: penzolava dal bottone dei miei pantaloni e l’anello non c’era più. È stato terribile», ha detto la 21enne, che ora ha dovuto lasciare Belluno, per andare a lavorare a Chivasso, in Piemonte, per un nuovo lavoro. E' stata presentata anche una denuncia di smarrimento ai carabinieri, insomma la ragazza ha tentato ogni strada possibile, nel tentativo di riportare vicino a lei il ricordo del suo innamorato.

Il ricordo

«La perdita di Isaac per me è stato un dolore grandissimo, perché abitavamo insieme e avevamo deciso di unirci in matrimonio appena raggiunta la stabilità economica. Ne parlo sempre come se fosse stato mio marito, ma quel simbolo del nostro legame ora non c’è più», ha detto Chloe, che chiede a tutti gli abitanti di Belluno: «Aiutatemi, per me ha un valore incommensurabile».

