Filma l'ex compagna con telecamere nascoste, poi diffonde il video online: voleva vantarsi con gli amici

Revenge porn e telecamere nascoste in casa. Questi gli scheletri nell'armadio del 37enne di Gragnano che il 7 maggio è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri per diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. La vicenda era stata resa nota dalla ex fidanzata vittima di revenge porn sul programma Le Iene nella puntata del 30 aprile.

La vicenda criminale

L'indagato avrebbe inviato un video di uno spogliarello della ragazza a due persone che le avrebbero diffuse nelle chat di gruppo con gli amici per poi chiedere di non divulgarlo e cancellarlo dopo la visione. Per questo, l'ex fidanzata lo ha denunciato alla Procura locale il 29 gennaio 2024.

Le indagini, tuttavia, hanno dimostrato la presenza di altri due video con rapporti sessuali registrati con telecamere nascoste all'insaputa dell'ex fidanzata che sono stati diffusi su siti porno online. La ragazza ne ha ottenuto la rimozione ma uno di questi sarebbe apparso su un altro portale con dati che la rendevano identificabile.

A causa della diffusione di questi video, diversi uomini si sono presentati al bar dove lavora la donna offrendole soldi in cambio di sesso. Molti le hanno lasciato il numero e larghe mance. La situazione si è fatta molto pesante per lei, che ha riferito a Fanpage: «Spero solo di reggere».

Il video dello spogliarello con la loro canzone d'amore in sottofondo era stato inviato all'uomo per fare pace con lui dopo un litigio.

La barista è una personalità TikTok

La barista è una personalità su TikTok con i suoi balletti con tutine di pizzo nero sexy dietro al bancone per il quale ha riscosso un certo successo e la vengono a trovare da fuori regione.

La ragazza è stata allertata dalla telefonata di un amico della diffusione del suo video. Lei era molto innamorata dell'uomo ma l'aveva già lasciato da tempo per il suo atteggiamento manipolatorio. Dopo due anni di relazione, si erano allontanati e lei si era dimenticata del prodotto intimo.

«Mi è crollato il mondo addosso perché non puoi difenderti» ha ammesso in tv. Le offerte le sono piovute ovunque sui social e dal vivo, tanto da farla stare molto male. Il suo video dello spogliarello sarebbe stato venduto addirittura su Telegram.

Il nonno l'ha salvata dal suicidio

Nel paese dove abita nessuno sembra aver preso le sue difese e tutti si sono allontanati da lei. Ha anche perso il ragazzo che stava frequentando. «Nessuno credeva che avessi mandato il video solo al mio ex».

Solo suo nonno le è stato accanto e le ha detto che non aveva fatto nulla di male. «Sono cose che i fidanzati fanno - ha commentato il parente - Non ti sentire così in colpa solo perché lui ti ha denudato». La ragazza ha aggiunto che se voleva farci dei soldi, avrebbe aperto un OnlyFans. «Io non sono una escort, faccio solo il caffè».

L'ex, raggiunto da Le Iene, ha riferito che lo avrebbe fatto per «goliardia». Alla fine, ha ammesso di aver sbagliato e di aver mandato i video per vantarsi del fatto di conoscerla dopo il suo successo su TikTok.

