Fidanzatini morti nell'incidente in autostrada, è deceduto anche il fratello di Jemila: il bimbo aveva 8 anni

di Redazione web

Sale a tre il bilancio delle vittime del tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa

sull'autostrada A30 Caserta-Salerno all'altezza del comune di Mercato

San Severino, nel Salernitano. Dopo la morte di una 14enne di San Valentino Torio e del fidanzatino 16enne di Pagani, Jemila Boulila e Rosario, nella notte è deceduto in ospedale anche il bimbo di 8 anni, fratellino della ragazza, che aveva riportato gravissime ferite nell'incidente. Resta ricoverata all'Ospedale del Mare la madre della 14enne e del bimbo di 7 anni, mentre il padre, che era alla guida dell' auto, ha riportato solo lievi ferite.

Maltempo, uomo scivola in un pozzo e muore annegato. La sindaca: «Una tragedia, rimanete a casa»

Autovelox distrutto a colpi di fionda e biglie d'acciaio da un pensionato. «Ero arrabbiato, ho preso due multe»

«Anche Mourad è volato in cielo, non abbiamo parole per il nostro dolore»

«Mentre i nostri cuori straziati si preparavano a salutare il caro Rosario, che oggi raggiunge la sua Jemila accanto a cui riposerà nel cimitero di San Valentino Torio, abbiamo avuto la terribile notizia che nelle scorse ore volevamo scongiurare: anche il più piccolo delle

vittime coinvolte in questa tragedia fatale, Mourad, è volato in cielo», scrive su Facebook il sindaco di Pagani Raffaele De Prisco. «Non abbiamo parole per esprimere tutto questo dolore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA