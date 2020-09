Fidanzati uccisi, lo zio di De Marco a Pomeriggio 5: «Mio nipote, reo confesso, era un ragazzo tranquillo e sereno. Non ci credo ancora»

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: «Mio nipote era un ragazzo tranquillo e sereno. Non ci credo ancora»Oggi, nel programma condotto dasi è parlato del duplice omicidio di Lecce, nel quale hanno perso la vita Daniele De Santis e la fidanzata. Il 21enne Antonio De Marco, ex inquilino della coppia, avrebbe confessato l'efferato delitto con queste parole: «Qualcosa mi ha dato fastidio in quella coppia. Ho accumulato tanta rabbia che alla fine è esplosa».In collegamento con, lo zio di De Marco. «Io ancora non ci credo - afferma - non ci sappiamo spiegare, non abbiamo parole. Un ragazzo di poche parole, tranquillo, sereno, è una cosa che ha sconvolto pure noiHo saputo tutto ieri sera. Mi ha chiamato mio cognato perché lo ha visto su internet. Noi andavamo d’accordo, siamo una famiglia compatta e unita. Natale sempre insieme».A commentare la vicenda, anche le vicine di casa della famiglia di De Marco: «Casarano ancora non riesce a metabolizzare questa cosa, è una famiglia perbene, modello, un ragazzo educatissimo. Non sappiamo come spiegarcelo. Siamo tutti scioccati, non ci crediamo».