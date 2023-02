Antonio De Marco, ergastolo al killer dei fidanzati uccisi perché «troppo felici»

Antonio De Marco uccise la coppia di fidanzati, suoi coinquilini. Il 23enne, il 21 settembre del 2020, li massacrò con 79 coltellate «perché erano troppo felici», come rivelato dallo stesso dopo l'arresto. E adesso per il giovane arriva la conferma dell'ergastolo.

La condanna

La pubblica accusa aveva chiesto il massimo della pena per Antonio De Marco: ergastolo con isolamento diurno per un anno. Lo studente di Scienze infermieristiche reo confesso del duplice omicidio dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, già condannato in primo grado, ha avuto la conferma della condanna. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Lecce, infatti, hanno confermato la condanna alla pena dell'ergastolo per Antonio De Marco.

La strage

I due furono massacrati la sera del 21 settembre 2020 con 79 coltellate «perché erano felici», come lo stesso assassino rivelò dopo l'arresto. Il duplice omicidio avvenne nella casa di via Montello, dove lo stesso giorno i due fidanzati erano andati a vivere insieme da soli e che per mesi avevano condiviso con De Marco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 18:01

