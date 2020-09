Fidanzati uccisi, De Marco agli inquirenti: «Li ho uccisi perché erano troppo felici»

"LI HO UCCISI PERCHE' ERANO TROPPO FELICI" «Ho fatto una cavolata. So di aver sbagliato. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia»: sarebbero queste le parole con le quali Antonio De Marco avrebbe motivato agli investigatori l'assassinio di Daniele ed Eleonora, si apprende da fonti investigative. Lo stesso comandante provinciale dell'arma dei carabinieri Paolo Dembech ha escluso il movente passionale «che al momento non si evidenzia» spiegando ai giornalisti che le ragioni andavano a ricercarsi nel periodo di convivenza con la coppia la cui felicità potrebbe avrebbe avere infastidito il presunto omicida, che è un ragazzo «introverso, chiuso, con poche amicizie».







"NON E' MOVENTE PASSIONALE" «Antonio De Marco ha confessato e non è stato esaltato un movente passionale che è da ricercarsi nella coabitazione che ha avuto con Daniele ed Eleonora. Una coabitazione non continua, lui occupava una stanza e la coppia di tanto in tanto dormiva in questo immobile», le parole del comandante dei carabinieri davanti alla caserma di via Lupiae. De Marco «non ha dato segni di squilibrio in passato, non ha alcun precedente».







«Verosimilmente qualcosa gli ha dato fastidio, ascrivibile a un senso di invidia a una gelosia per la felicità, la solarità, la gioia di vivere di questi giovani che non riconosceva in se stesso, nelle poche amicizie che aveva. Situazione interiore che è culminata in un'azione vendicativa al punto tale da predisporre nei minimi dettagli il piano per portare a termine il duplice omicidio», ha spiegato.



«Antonio De Marco ha confessato e non è stato esaltato un movente passionale che è da ricercarsi nella coabitazione che ha avuto con Daniele ed Eleonora. Una coabitazione non continua, lui occupava una stanza e la coppia di tanto in tanto dormiva in questo immobile», le parole del comandante dei carabinieri davanti alla caserma di via Lupiae. De Marco «non ha dato segni di squilibrio in passato, non ha alcun precedente».«Verosimilmente qualcosa gli ha dato fastidio, ascrivibile a un senso di invidia a una gelosia per la felicità, la solarità, la gioia di vivere di questi giovani che non riconosceva in se stesso, nelle poche amicizie che aveva. Situazione interiore che è culminata in un'azione vendicativa al punto tale da predisporre nei minimi dettagli il piano per portare a termine il duplice omicidio», ha spiegato. «Ho fatto una cavolata. So di aver sbagliato. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia»:, si apprende da fonti investigative. Lo stesso comandante provinciale dell'arma dei carabinieri Paolo Dembech ha escluso il movente passionale «che al momento non si evidenzia» spiegando ai giornalisti che le ragioni andavano a ricercarsi nel periodo di convivenza con la coppia la cui felicità potrebbe avrebbe avere infastidito il presunto omicida, che è un ragazzo «introverso, chiuso, con poche amicizie».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia». Così, lo studente 21enne arrestato e reo confesso per l'omicidio dieda Lecce, avrebbe spiegato il duplice e barbaro omicidio. De Marco sarebbe entrato in casa con una copia delle chiavi, che in quanto ex inquilino della casa aveva fatto. Il comandante dei carabinieri di Lecce,, in conferenza stampa ha fornitoche hanno portato alla svolta e all'arresto del giovane studente di infermieristica.Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, il 21 enne è entrato in casa dove i due giovani stavano cenando e ha sferrato le prime coltellate contro Daniele in cucina. Il giovane aveva preso in fitto una stanza dell'appartamento e per brevi periodi aveva convissuto con la coppia che a volte si fermava a dormire nella casa. Su richiesta del proprietario, Daniele De Santis, il giovane aveva lasciato l'appartamento ad agosto e si era trasferito in un'altra casa sempre a Lecce.