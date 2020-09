Fidanzati uccisi, la testimone chiave a Pomeriggio 5: «Quella sera ho visto De Marco, aveva gli occhi strani e mi ha fissato»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 22:53

Oggi,è tornata a parlare del duplice omicidio di Lecce, nel quale hanno perso la vita i due fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Reo confesso, il 21enne studente di scienze infermieristiche Antonio De Marco, ex coinquilino della coppia.Ospite in collegamento del programma, Giada, la fidanzata dell'ex tronista Giovanni Conversano, che avrebbe rivelato di aver visto in strada De Marco. «- spiega Giada - verso le 20.15 passavo di lì perché mia suocera abita da quelle parti. L'ho notato perché, nonostante il caldo, era vestito tutto di nero e indossava un cappuccio. Anche lui mi ha visto, i nostri occhi si sono incrociati. Non era tranquillo. Si guardava intorno, mi ha fissato. Quando sono uscite le foto sui giornali, ho riconosciuto gli occhi».Barbara D'Urso, poi, manda in onda le interviste alle vicine di casa della famiglia De Marco, ancora incredule per l'accaduto: «».