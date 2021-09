Fidanzati muoiono all'improvviso in pochi giorni: stavano aspettando un bambino

Sono morti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra il 21enne Dale Hannon e la fidanzata incinta di sei mesi. Erano tornati in Irlanda dalle vacanze in Spagna e stavano aspettando un bambino. Un dramma inspiegabile che ha sconvolto amici e parenti. È accaduto prima a lui e dopo otto giorni alla fidanzata, 26enne Chloe Higgins.

La giovane, madre di altre due figlie, è stata trovata morta nella sua casa di Limerick, in Irlanda, venerdì scorso. Ignone le cause dei due decessi, l'unica informazione riportata dalla stampa anglosassone e dal Daily Mail è relativa all'ultimo viaggio insieme, quello a Tenerife. L'uomo è morto subito dopo essere tornato dalle vacanze. Era il suo ultimo giorno di ferie.

Durante l'omelia del funerale il sacerdote ha esortato i giovani a chiedere aiuto in caso di difficoltà psicologiche. «Aiutatevi. Va bene essere vulnerabili, va bene non sentirsi al meglio nel nostro viaggio nella vita. Ma per favore guardatevi intorno. Fatevi aiutare perché c’è chi vi ascolta».

