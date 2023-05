Si scambiano coccole in auto ma dimenticano di tirare il freno a mano: coppia focosa finisce in un canale

di Marco Corazza

La serata in discoteca poteva finire in intimità, ma l'auto in cui la coppietta si è appartata è finita nel canale. Brutta disavventura per due giovani della provincia di Pordenone che sabato notte si erano ritrovati alla discoteca Palmariva di Fossalta di Portogruaro. Dopo la serata in allegria all'interno del locale, la coppia ha pensato di scambiarsi delle coccole in auto. Il giovane alla guida di una Fiat Punto si è così appartato nel parcheggio della discoteca.

La dinamica

Preso evidentemente dall'amata, non si è accorto che la leva del freno a mano non era stata tirata. Così la piccola utilitaria ha iniziato ad avanzare finendo nella scarpata del canale che circonda il parcheggio del Palmariva. Il fatto ha richiamato l'attenzione di altri avventori. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco. La squadra è riuscita a portare in salvo la coppia di giovani. Per loro solo tanta paura anche se l'auto, appoggiata al fondale, difficilmente sarebbe affondata nel corso d'acqua. Sul posto pare sia arrivato anche il papà della giovane che ha cercato di capire che cosa fosse accaduto riportando a quel punto a casa la figlia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 22:53

