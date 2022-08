Sbaglia manovra e finisce giù per la scalinata con la Fiat Punto: tragedia sfiorata in paese FOTO

di Pierangelo TEMPESTA

Finisce con l'auto su una scalinata. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Matino nel Salento. Alla guida della vettura, una Fiat Punto, c'era un anziano del posto. L'uomo stava transitando lungo le strade del quartiere Lu Riale quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a finire lungo la scalinata di via Santa Rosalia.

Lo scontro con una ringhiera

La vettura è andata a schiantarsi contro una ringhiera in pietra e, fortunatamente, non ha causato danni a persone. Illeso l'anziano conducente: se l'è cavata con un forte spavento. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.

