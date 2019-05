I vicini non la vedono da due giorni: trovata morta stesa sul letto

Un'anziana di 91 anni è stata trovata morta a casa, sul letto. A dare l'allarme sono stati i vicini che non vedevano la donna da due giorni. E' successo ieri mattina poco dopo le 10 a Fiastra, in via degli Orti, nel centro storico del paese. I residenti nella zona non avendo più incontrato l'anziana da qualche giorno hanno pensato che le fosse accaduto qualcosa così hanno avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata, nonché i vigili del fuoco di Camerino. I pompieri per entrare hanno dovuto forzare il portone d'ingresso dell'abitazione dell'anziana e quando hanno varcato la soglia della camera hanno trovato la novantunenne senza vita sul letto. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziana. Con ogni probabilità la donna è morta nel sonno. Ultimo aggiornamento: 16:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA