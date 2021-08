Festival dei sensi, la XII edizione inaugurata dal ministro Brunetta. Attività, musica e sapori in Valle d'Itria

Conferenze, mostre, laboratori, attività fisiche, proposte per l’infanzia e tutto ciò che è utile per addentrarsi nel mondo dei “sensi”: tutto questo è al centro del Festival dei Sensi, diretto da Milly Semeraro, in corso fino al 29 agosto a Martina Franca, Cisternino, Locorotondo, Ostuni, in Valle D'Itria.

Il tema principale della XII edizione è “Le mani”, simbolo di azione, contatto, umanità. Dal tocco del pianista alla cyber security, dai dipinti agli schiaffi, dalla filosofia alle borsette, passando per gli smartphone e senza dimenticare la scienza, il tema dell’anno viene elaborato come fosse un sentiero di campagna, in piena libertà, per ricrearsi.

L'inaugurazione del festival, avvenuta il 25 agosto al palazzetto dello sport "Peppino Todisco" di Cisternino ha visto la partecipazione del ministro Renato Brunetta che, dopo il taglio del nastro ha letto il decalogo per una buona, semplice e funzionale Amministrazione Pubblica al servizio dei cittadini.

Gli eventi ni programma sono molteplici e mirano a tutte le fasce d'età: da attività per i più piccoli a mostre e assaggi gastronomici per gli adulti. 600 varietà di fichi: così, mentre i bambini scoprono il Feldenkreis, i grandi potranno visitare il paradiso della biodiversità in compagnia del fondatore, Paolo Belloni. Chi vorrà concedersi una passeggiata nel fiabesco centro storico di Martina Franca, oltre alle deliziose paste di mandorla, troverà all’ingresso il Palazzo Ducale, con le sue Sale nobili affrescate, che ospiteranno la nuova mostra realizzata dal Festival in partnership con il Touring Club Italiano, intitolata Homo faber: l’intelligenza della mano.

Ancora, per chi vuole esplorare le vie di Martina Franca vi inoltrerete tra i vicoli candidi e ombreggiati, la passeggiata nel centro storico più celebrato della Puglia vi regalerà un’atmosfera di quiete, dove si potrà incontrare Kazumasa Mizokami, l’artista giapponese discendente di un’antica stirpe di ceramisti.

Questo e molto altro ancora è nel programma completo visibile al seguente indirizzo: Festival dei sensi.

