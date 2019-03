Festival Nazionale dell’Economia Civile. Neri Marcoré, Roberto Vecchioni e Rick per il fuori Festival

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze nello splendido scenario del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, è anche spettacolo. A margine dell’evento, infatti, si sono tenuti anche alcuni eventi musicali e culturali. Ieri sera sono saliti sul palco Neri Marcorè, Roberto Vecchioni e Rick dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno dato vita ad una riflessione su “Bellezza &Musica” con parole e note.



«La parola economia è una parola "grossa" e importantissima, perché non si limita solo a rappresentare il mangiare, il bere ed il dormire, ma rappresenta anche il modo in cui conserviamo il mondo e le nostre idee. Migliorare la vita delle persone è, quindi, un argomento centrale, anche perché l'economia trasferisce ciò in cui credi e non credi» ha dichiarato Roberto Vecchioni. Il cantautore ha poi sottolineato l'importanza della cultura in economia, aggiungendo: «mi fido molto dei giovani, anche se non tanto di chi li educa. Loro saranno in grado di salvare il pianeta e di coniugare, molto più di noi, bellezza ed efficienza». «La nostra generazione – ha detto Vecchioni – sta perdendo il senso estetico della vita. Un piacere enorme dello spirito, al quale non siamo capaci di abbinare la pratica della vita. Pratica e bellezza sono due attività che dovrebbero scorrere parallele». Parlando poi dei giovani, Vecchioni ha dichiarato con rammarico come i media trasferiscano «un'immagine scadente dei giovani , ma in realtà moltissimi di loro sono positivi e attivi. Dobbiamo affidarci a loro per il recupero dei valori fondamentali che non sono i soldi, ma la dignità e l'eguaglianza».