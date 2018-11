Milionaria 23enne cerca un fidanzato e offre 70mila euro all'anno: ecco i requisiti

Il, ovviamente a tema, con tanti giovani mascherati a ballare nella storicadove fu battezzato Giambattista Vico. L'eventonon è passato inosservato, anche a causa delle foto pubblicate sui social, ed in tutto il capoluogo partenopeo ora non mancano le polemiche, anche interne alla Chiesa., nel centro storico di, è la chiesa dove il grande filosofo partenopeofu battezzato. Anche per questo motivo la chiesa, che non viene più utilizzate per celebrare messa e appartiene all'arcidiocesi di Napoli, è stata affidata in gestione alla Fondazione Giambattista Vico, che la utilizza per vari eventi. Quello del 31 ottobre scorso, però, è apparso decisamente in contrasto con i valori e le tradizioni della fede cristiana.Doveva essere una festa con tanto didi uno spettacolo dedicato aie scene di impiccagioni, ma alla fine l'evento è diventato una festa di, con ragazze poco vestite e molti omaggi ai personaggi più caratteristici dei film horror. Le foto sui social hanno fatto gridare allo scandalo, con la Curia napoletana che, non sapendo nulla di ciò che sarebbe accaduto all'interno di, ora minaccia di prendere provvedimenti.L'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, dopo aver appreso di quella festa non è certo felice. Dell'amarezza della Curia partenopea si è fatto portavoce don Eduardo Parlato, direttore dell'ufficio dei beni culturali: «Concedere l'edificio per una festa a tema satanico è una scelta senz'altro da stigmatizzare, che ci impone di avviare le procedure per la revoca della concessione».