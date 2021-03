Con il Covid, papà più presenti in casa. Crescono le ansie. I regali top? Tv, bici e racchette da paddle

Sono più presenti, ma anche più stressati. E, nella gran parte d’Italia, ancora una volta confinati in casa per la Festa del papà.



I DATI. La ricorrenza, oggi, diventa l’occasione per riflettere sulla paternità in èra Covid. Secondo la ricerca “Smartworking e paternità” condotta da R-Everse, il 63% dei padri intervistati ha notato un miglioramento nel rapporto con i figli. Il 50% ha dichiarato di averli affiancati nella Dad: l’11% senza interventi di altri familiari. Papà lavoratori tra 30 e 40 anni. La pandemia ha mutato i ritmi di vita, ha generato nuove consuetudini ma pure nuove ansie. Secondo un altro sondaggio, di Eurodap, il 76% dei padri sente non trascurabili pressioni psicologiche per l’“immersione” nella vita familiare. Il 56% si sente frustrato perché non riesce a ritagliarsi uno spazio per sé. La percentuale di stressati, stando a ByParent, sale al 92% nei padri single.

Max Giusti a Leggo: «Un grande giorno, farò gli auguri a mio padre ma sono anche un doppio papà»

Bernardo Corradi a Leggo: "Festa del papà? Bellissima, non diamo per scontati i nostri affetti più importanti"

Franco Pasqualetti: «Festa del papà? Anche quest'anno mi mancheranno i lavoretti che la mia Sofia non ha potuto fare a scuola»



LE IDEE. Quanto basta per cercare di trasformare la festa del papà in una occasione di pieno relax. A fare il punto sui regali è Tiendeo, azienda specializzata in offerte e cataloghi geolocalizzati, che ha analizzato le recenti ricerche sulla piattaforma. Sul podio dei doni vanno i televisori, con un aumento del 187% sull’anno prima. Parola chiave: intrattenimento. Seguono le biciclette, con +87%: un modo per allenarsi, certo, ma anche, per “fuggire” da casa quando il confinamento si fa troppo pesante. Al terzo posto, con +66%, la birra. Poi racchette per tennis e paddle. Bene il beauty. Stando al Global Men’s Grooming Products Industry, entro il 2027 il settore avrà un valore di 2 miliardi di dollari, con crescita annuale del 3,8%. Non è difficile immaginare i perché. La consuetudine di videocall e web-meeting ha portato in primo piano, letteralmente, rughe e imperfezioni. Sì, quindi, a creme e trattamenti.



I DOLCI. Scelto il regalo, si pensa come guarnire la festa. Pitchup, piattaforma instant booking per vacanze outdoor, indica come organizzare un campeggio in casa, dalla tenda di lenzuola a giochi ad hoc. Le tradizioni rimangono. Largo al dolce simbolo della festa, le zeppole di San Giuseppe. E l’Associazione Italiana Gelatieri firma un nuovo gusto di gelato dedicato proprio ai pap: si chiama , “Hemingway 2.0” ed è composto da rum, cioccolato bianco, arachidi e caramello.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA