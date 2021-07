Festa sul bus scoperto, lo sfogo di Bonucci: «Le autorità hanno acconsentito. Molto italiano scaricare le colpe»

Festa della Nazionale sul bus, lo sfogo di Bonucci: «Le autorità hanno acconsentito. Molto italiano scaricare le colpe». Terminati i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei 2020, restano le polemiche sulla "passerella" della Nazionale a Roma sul bus scoperto. Ieri, in un'intervista al Corriere della Sera, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi aveva affermato: «I patti non sono stati rispettati. La Figc chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per Roma su un autobus scoperto, ma è stato spiegato chiaramente che non era possibile. Abbiamo detto che non potevamo autorizzarli».

Il prefetto aveva sottolineato che a spingere per i festeggiamenti sull'autobus scoperto sarebbero stati il capitano azzurro Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Ma a stretto giro arriva la replica del difensore della Juventus. Bonucci, in un'intervista al Foglio, replica così: «Le autorità hanno acconsentito all’utilizzo del pullman scoperto, dicendo che sarebbero state in grado di gestire la situazione. A ognuno il suo compito e il suo ruolo, è davvero semplicistico e molto italiano scaricare le colpe».

E ancora: «L’intera delegazione ha chiesto il pullman scoperto e siccome quello coperto, a prescindere era stato bloccato dalla folla già in strada e sarebbe comunque stato limitato nel passaggio a seguire, le autorità hanno acconsentito. Noi non ci saremmo mai e poi mai permessi di sostituirci alle autorità competenti, che immagino abbiano fatto le loro dovute valutazioni, prima di quanto avvenuto in piazza del Popolo la sera prima, e poi con il nostro passaggio in città».

