Festa della mamma, idee regalo per tutte le tasche e frasi romantiche per un pensiero speciale

A poche ore dalla Festa della mamma, qualche idea per chi è ancora indeciso sul regalo perfetto per esprimere tutto l’affetto e celebrare la donna che ci ha regalato la vita. I grandi classici rimangono sempre fiori, dolci e letterine strappalacrime, quelle che si conservano gelosamente e si rileggono di tanto in tanto con effetto occhi lucidi. Ma non saranno meno graditi i libri, le tazze con cui fare colazione ogni mattino, una cornice dove riporre una foto con la mamma ovviamente. Idee per tutte le tasche e che possono essere personalizzate a mano libera, per chi ha familiarità con i lavoretti, o utilizzando uno dei tanti servizi di stampa, nei negozi e on line, che offrono la possibilità di imprimere anche una frase d’effetto presa in prestito da Victor Hugo «una buona madre vale cento maestri» o da Elsa Morante: «Nessun affetto nella vita eguaglia quello della madre». E per chi ha qualcosa da far dimenticare, Honorè De Balzac era certo che «il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono».

Non c'è dubbio che per le mamme il regalo più atteso sia sempre un abbraccio: l'importante è che i figli siano felici. Le ansie per un regalo perfetto partono infatti sempre da chi cerca di raccontare con un pacchetto non solo l'affetto ma anche che conoscono bene la donne che li ha aiutati a crescere. Per la mamma sempre elegante potrebbe essere adatto un portafogli griffato. Per chi ci ha insegnato a cavarcela ai fornelli, un corso di cucina, manche un classico grembiule. Un ciondolo con le iniziali del nostro nome e un cuore o un simbolo che possa rappresentare i suoi gusti (un fiore, un animale, uno sport..) sarà altrettanto apprezzato dalle più romantiche. E ancora massaggi rilassanti, candele profumate per una mamma un po' stressata o un costume da bagno in vista dell'estate. Le possibilità sono infinite e per tutte le tasche: certamente non sarà il costo dell'oggetto a spostare l'asticella della gratitudine dalla nostra mamma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 19:37

