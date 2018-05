Giorno di iniziative in tutta Italia per la festa della mamma. Le attività di festeggiamento vanno dal Nord al Sud della penisola. Tra le tante in piazza Castello a Milano dove nel mercato di Campagna Amica di Coldiretti c'è la possibilità di farsi confezionare il primo bouquet alternativo a base di ortaggi di stagione, dalle carote e prezzemolo a rapanelli e asparagina, fino al mazzo di fiori di zucchina e rucola. A Firenze l'omaggio è «Mamma Mia», la nuova creazione del pluricampione italiano di caffè Francesco Sanapo. La miscela, che è stata interamente lavorata fin dall'origine soltanto da donne, viene offerta gratuitamente alle mamme.



A Roma, presso la Centrale del Latte, è invece organizzato un evento che coinvolge le famiglie romane in un tour musicale alla scoperta degli stabilimenti dell'azienda per capire come si produce e confeziona il latte. Circa 2mila i partecipanti attesi, divisi in 12 tour, uno ogni 50 minuti nella fascia oraria che va dalle ore 9.00 alle 18.20.



Non mancano poi per tutta il resto del territorio e nel Sud Italia suggerimenti di servizio di food delivery su dove mangiare e sui piatti da ordinare per l'occasione. Infine per tutta la giornata di festa, in 56 piazze italiane, si rinnova l'impegno dell' Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) per la salute della donna con l'Azalea della Ricerca: a fronte di una donazione di 15 euro si può ricevere la piantina e una speciale Guida di prevenzione e diagnosi precoce.

Domenica 13 Maggio 2018