Festa della mamma, ecco le destinazioni per una gita fuori porta: quattro proposte di viaggio per la famiglia

Si avvicina la Festa della mamma e per celebrare al meglio la giornata non c’è niente di meglio di un bel viaggio. Per questa ricorrenza, Club Med ha selezionato alcune fra le mete più amate capaci di mettere d’accordo tutta la famiglia.

Le destinazioni per la festa della mamma

Che sia appassionata di sport, alla ricerca del relax o amante delle avventure, c’è una proposta adatta a tutte le mamme. I Resort Club Med offrono soggiorni differenti promettendo alle famiglie il viaggio perfetto per loro. Ecco, allora, le proposte migliori per la Festa della Mamma 2023: da Cefalù con i suoi comfort perfetti per un viaggio tra mamma e figlia, a Marbella per le più sportive amanti del padel, passando per le Seychelles, paradiso terrestre del relax, e qualche avventura in Val d’Isère.

