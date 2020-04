Festa in villa vietata a Treviso . Ma diciotto anni si compiono una volta sola nella vita. E allora, festa sia. Alla faccia dei divieti e del Coronavirus. La storia è rivelata da Il Gazzettino.La giovane ha dato avvio agli inviti e insieme ad una decina di amici ha organizzato il più canonico dei compleanni con cena, scherzi e giochi nel giardino di casa, a. Mascherine protettive davanti al viso? Ma perchè mai. E nemmeno guanti. Per non parlare delle distanze di rispetto. Il metro di sicurezza è stato baldanzosamente oltrepassato.A tradirli è stata la foto postata sui social per fare vedere a tutti gli amici che non erano presenti come era andata la festa. Nei guai ora tutti i partecipanti, avviata una indagine.