Festa abusiva con 1.500 giovanissimi: proprietario del locale denunciato per la seconda volta in tre giorni

Niente musica. Dopo la denuncia del presidente e di alcuni consiglieri della III Municipalità, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti nel corso della nottata in via Salita Scudillo, a Napoli, dove era in corso una mega festa. All’interno del locale, il cui gestore C.D. era stato denunciato pochi giorni prima per la medesima violazione, era in corso una serata danzante a cui stavano prendendo parte oltre 1.500 giovanissimi.

L'intervento dei vigili

La polizia locale intervenuta ha proceduto al sequestro degli impianti acustici e dell’intera area di 1.500 mq per la violazione delle norme sull’agibilità, per la mancata comunicazione della tenuta dei pubblici spettacoli, per il superamento delle comunicazioni alla Siae, alla quale si segnalava la partecipazione di sole 200 persone e per l’assenza di nulla osta sull’impatto acustico.

Il responsabile, 53enne napoletano, è stato così denunciato per la seconda volta in tre giorni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 12:58

